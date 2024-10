Calcio Eccellenza – Il Castiglione rinforza la mediana con Marcello Vasta

Castiglione Il turno infrasettimanale ha regalato ulteriori conferme al Castiglione, alla seconda vittoria consecutiva. La società, invece, ha regalato a mister Volpi una pedina in più, il giovane (è un 2004) centrocampista di scuola Brescia, Marcello Vasta, pescato tra gli svincolati e già al lavoro con i nuovi compagni in rossoblù.

A decidere il match contro la Soresinese ci ha pensato capitan Andrea Guagnetti con un colpo di testa imperioso. «Ogni tanto bisogna fare anche il lavoro sporco – commenta ridendo – di solito il mio compito è evitare che la squadra prenda gol, ma fa di certo piacere segnare e decidere una partita così bloccata come quella di mercoledì. A fine gara c’era grande entusiasmo negli spogliatoi, visto il risultato maturato su un campo dalle condizioni difficili e contro un avversario pericoloso su palla inattiva. Questa seconda vittoria consecutiva ci dà fiducia dopo un periodo non facile con quattro sconfitte di fila e ci permette di affrontare con più serenità la prossima partita». Il capitano ritorna quindi proprio sull’avvio di stagione tra luci e ombre: «Siamo consapevoli di avere grandissime potenzialità e stiamo crescendo nell’affiatamento di squadra. I risultati negativi hanno incrinato il nostro percorso. Ma abbiamo reagito di squadra, cercando di ripartire dalle basi e lavorando giorno per giorno con l’obiettivo di sistemare le cose. Certo – si concede poi una battuta – mercoledì ho detto ai miei che un pareggio non era da buttare. È stato però importante difendere il risultato, soprattutto dal punto di vista mentale: significa che la squadra ha carattere e sta trovando la condizione». Non vanno dimenticati, poi, i cambiamenti recenti fuori e dentro il campo. «Dispiace che mister Esposito abbia lasciato, avevo un ottimo rapporto con lui. Al di là del cambio di modulo, il nuovo allenatore Sergio Volpi ha portato lo scossone che serviva e ha avuto il merito, arrivando in un momento delicato, di farci ripartire. Alcuni giocatori se ne sono andati, altri ne sono arrivati e si sono messi subito a disposizione con grande grinta e umiltà». Si può quindi guardare con ottimismo al futuro, già da domenica: «Bisogna continuare a crescere settimana dopo settimana. Solo così possiamo puntare all’obiettivo che ci siamo dati a inizio campionato. Domani contro il Casazza ci aspetta un altro match complicato, ma siamo pronti».