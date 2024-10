I Carabinieri ritirano 14 patenti

CASTIGLIONE Settimana di serrati controlli alla circolazione stradale per i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere.

Nell’ambito di un’ampia attività finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale i Carabinieri di via Torquato Tasso e delle dipendenti Stazioni, al fine di assicurare ininterrottamente la sicurezza delle principali arterie viarie dell’alto mantovano, hanno provveduto a deferire alla competente A.G. 9 automobilisti per il reato di guida in stato d’ebrezza alcolica, avendo riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Ad altri 4 indisciplinati conducenti, a fronte di un tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l ma superiore comunque ai limiti previsti dal Codice della Strada, è stata invece contestata la relativa violazione amministrativa.

Nel corso dei controlli effettuati, un ulteriore automobilista è stato deferito alla competente A.G. poiché sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Anche per quest’ultimo sono scattati, altresì, il ritiro immediato della patente e la segnalazione alla Prefettura di Mantova per i provvedimenti di competenza.

Complessivamente, nel corso dei controlli, sono state ritirate 14 patenti di guida e decurtati 150 punti.