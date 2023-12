Calcio Eccellenza – Il Castiglione riprende lo Scanzo, ma fallisce il colpo del ko

CASTIGLIONE Si interrompe la striscia di vittorie esterne del Castiglione, che sul difficile campo dello Scanzorosciate ha il merito di crederci, rimontando lo svantaggio, ma poi non riesce a dare il colpo del ko. La prima occasione è giallorossa (21’): Bertocchi pesca in area Valois, che all’altezza del dischetto però calcia alto. Al 27’ risponde il Castiglione: palla in area di Pasotti, ma prima Falanca e poi Valotti non riescono ad intervenire. I padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi al 44’: mischia in area e palla per Noris, che a botta sicura centra il palo. E’ il preludio al vantaggio bergamasco, che giunge proprio al 45’: calcio d’angolo di Rossetti, Bosis salta più alto di tutti e insacca a fil di palo. Nel secondo tempo il Castiglione pareggia alla prima occasione (55’): fallo netto del portiere Pelat, che travolge Falanca colpendolo con una ginocchiata. L’arbitro non ha dubbi e concede rigore e caccia il portiere orobico, sostituito da Roncalli (esce il centrocampista Ubbiali). Dal dischetto non sbaglia lo specialista Nicolò Lauricella. Il Casti sente che il ferro è caldo e prova a batterlo: al 60’ splendido pallone in mezzo di Pasotti, ma Valotti fallisce clamorosamente all’altezza del dischetto. La gara si chiude con due chance per lo Scanzorosciate: grande discesa di Bertocchi sulla destra, diagonale che sibila a fil di palo. All’81’ ci prova Bosis, che dalla destra mette in mezzo per Valois, il quale controlla ma calcia altissimo. «Nel primo tempo siamo andati un po’ in difficoltà – spiega mister Fabio Esposito – nella ripresa ci siamo riorganizzati con il 4-3-3 e abbiamo fallito una clamorosa occasione di portarla a casa. Abbiamo giocato un match importante, chiudendo l’andata con il terzo posto in classifica e vorremmo confermarci nel 2024. Rinforzi? Vedremo se sarà possibile trovare qualche alternativa in più».