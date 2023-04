Rugby Top 10 – Il Viadana saluta con la vittoria nel derby

Viadana Il Rugby Viadana mette in archivio la stagione 2022/23 con il successo nel derby sul Valorugby per 33-31. Non vi era nulla in palio, né per i padroni di casa, né per gli emiliani; soltanto la soddisfazione di terminare il campionato con un’ultima vittoria. I gialloneri chiudono così al sesto posto, mentre i ragazzi di Manghi, già certi della terza piazza, sono già con la mente rivolta alla semifinale con il Petrarca campione in carica. L’obiettivo comunque era quello di regalare una bella giornata di sport ai tifosi rivieraschi e sicuramente è stato centrato, pur con tanti rimpianti perché con qualche punto in più questa squadra avrebbe potuto conquistare e fare la sua figura in semifinale.

I gialloneri dominano il primo tempo, andando in vantaggio per 23-0 con tre piazzati di Dogliani e le mete di Wagenpfeil e Ciardullo, trasformate dal numero 10, poi quasi allo scadere a qualcuno dei Diavoli deve essere passato per la mente che così non si poteva continuare. Ecco allora che proprio all’ultimo secondo il duo Dominguez-Renton si inventa una giocata dalla parte chiusa della mischia che l’apertura depone in meta. Si va al riposo sul 23-5. Nella ripresa il Viadana, che sembra mettere sul piatto se non altro una maggior voglia di riscatto, allunga nuovamente con Herrera; ma di nuovo la truppa di Manghi recupera e, con due altre mete per mano di Colombo e Sbrocco, si riporta fino al 30-24. Un fallo per proteste riporta Viadana sopra il break con la punizione di Rojas, ma il finale è ancora rossonero con la seconda schiacciata in meta di Sbrocco, per il definitivo 33-31 per i padroni di casa.

«Un gran bel pomeriggio di sport quello vissuto allo Zaffanella – afferma il presidente Giulio Arletti – Abbiamo cominciato con l’Under 19 che ha battuto Parabiago, poi la prima squadra c ha chiuso i suoi impegni nel Top 10 battendo il Valorugby. Riscattata la sconfitta dell’andata e quella in Coppa Italia allo Zaffanella. Vittoria meritata. Bene infine i Caimani: un successo sulla strada della promozione in serie A. E un pomeriggio dedicato alla memoria di Battista Berra. Il figlio era quarto uomo nel Top 10 e la moglie ha premiato il man of the match».