Dopo 26 anni il Palasport di Castel d’Ario torna ad essere agibile

CASTEL D’ARIO – Nella lettera di fine anno che l’amministrazione comunale di Castel d’Ario ha fatto recapitare alla cittadinanza, è stata brevemente riassunto l’operato della maggioranza guidata dal sindaco Daniela Castro nel corso del 2019. Sul versante degli impianti sportivi ristrutturati e della loro manutenzione, oltre all’ampliamento del campo da calcio “Milani” e al rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo da calcio “Baldini”, sono stati riportati i lavori effettuati al Palazzetto dello Sport: grazie al consolidamento antisismico della struttura il Palazzetto ha ottenuto l’agibilità a distanza di 26 anni dalla sua realizzazione.

Tra i lavori più significativi realizzati in ambito scolastico le protezioni antitrauma al ripristino degli intonaci nella scuola primaria, la bonifica e sostituzione del tetto in amianto della scuola secondaria e il rifacimento del suo impianto elettrico.

Un occhio di riguardo per la sicurezza si evince dalla scelta di usare i proventi delle multe del 2019 per installare nel centro abitato passaggi pedonali ben visibili.

L’intento è quello di creare una zona di sicurezza dalla chiesa verso la provinciale per bici e pedoni. Nel frattempo, è stata realizzata l’illuminazione di piazza Nuvolari e sono stati posizionati diversi dissuasori e paletti di corten per una migliore gestione della viabilità.

Menzionati il restauro e la ricollocazione del busto di Tazio Nuvolari e l’acquisto della targa in marmo dedicata alla visita di Carducci, sottolineando la volontà di non perdere la memoria storica dei personaggi che hanno reso celebre Castel d’Ario.

Riportati, inoltre, tutti gli eventi, le attività culturali e i momenti di socialità che hanno coinvolto i cittadini e, sotto il profilo economico, il significativo dell’amministrazione sforzo orientato alla riduzione del debito pubblico che in cinque anni è passato da circa 3 milioni e mezzo di euro a circa un milione e mezzo di euro. (ma.vin)