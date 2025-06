Calcio Eccellenza – La Castellana e Arioli si separano. Caccia al nuovo mister

CASTEL GOFFREDO “Dopo due stagioni ricche di impegno, passione e risultati importanti, la Castellana Calcio e mister Giovanni Arioli si salutano al termine del loro percorso comune”. Comincia così il comunicato con cui la Castellana annuncia il divorzio dall’allenatore che l’ha guidata negli ultimi due campionati di Eccellenza. Una separazione che per certi versi era nell’aria e che è maturata per ragioni economiche. «Sostanzialmente non abbiamo trovato l’accordo», ha ammesso lo stesso Arioli.

La Castellana e il tecnico goitese si sono comunque lasciati bene, come testimonia il tono del comunicato del club: “Alla guida della prima squadra nel campionato di Eccellenza – si legge – , mister Arioli ha condotto il gruppo con serietà, competenza ed esperienza, ottenendo due salvezze con largo anticipo e contribuendo in modo significativo alla crescita del progetto tecnico e umano del club”. Parole di stima e riconoscenza che fanno il paio con le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale Alessandro Novellini: «Salutiamo mister Giovanni Arioli con grande riconoscenza per il lavoro svolto. In questi due anni ha rappresentato un punto di riferimento costante per la squadra, lo staff e tutta la società, lavorando con professionalità e spirito di collaborazione. A nome della Castellana, gli auguro il meglio per il prosieguo della carriera e per ogni futuro progetto, sportivo e personale. Con l’occasione ringrazio anche il vice allenatore Pierangelo Avanzi per la disponibilità, professionalità e competenza dimostrata».

A questo punto si apre il toto-sostituto. Novellini fa sapere che la Castellana sta valutando diversi profili. In pole sembra esserci Fabio Raineri, che nell’ultima stagione ha guidato il Darfo Boario. Ovviamente non mancano le alternative: dall’ex Carpenedolo Roberto Inverardi a Stefano Preti, fresco di separazione dal Cellatica dopo due stagioni. E ancora: l’ex mister del Ciliverghe Raffaele Zucchi; e Fabio Esposito, che un’estate fa sedeva sulla panchina del Castiglione. Insomma, una lunga lista di papabili che i dirigenti biancazzurri stanno esaminando con attenzione per assicurare una solida guida tecnica alla squadra. Alla terza stagione in Eccellenza, la Castellana mira a confermarsi in categoria con una gestione oculata ed evitando di fare il passo più lungo della gamba.

Sul fronte mercato, resta forte l’interesse per l’attaccante Andrea Rasini dell’Union Team Marmirolo; e per il giovane esterno (classe 2003) Daniel Corghi, reduce da una buona annata con il Carpenedolo.