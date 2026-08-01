Calcio Eccellenza – Parte la Poggese: Bozzini al timone e la ciliegina Zampano per sognare

Poggio Rusco Scatta oggi la stagione 2026/27 della Poggese. Il raduno è fissato alle ore 16.30 al Truzzi Stadium per il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore Luca Bozzini, che aprirà ufficialmente un’annata che i biancazzurri affrontano con rinnovate ambizioni nel campionato di Eccellenza. Dopo aver salutato mister Salmi, la società ha affidato la panchina a un tecnico esperto della categoria, chiamato a valorizzare una rosa profondamente rinforzata dal direttore sportivo Cristian Altinier.

«Sono molto felice di poter allenare la Poggese – ha detto il mister – fin dai primi contatti ho trovato una società con idee chiare, entusiasmo e tanta voglia di costruire qualcosa di importante. L’Eccellenza è un campionato intenso e competitivo, dove ogni dettaglio fa la differenza. Mi piacerebbe vedere una squadra organizzata, aggressiva quando serve, ma anche capace di giocare con personalità. L’identità dovrà essere il nostro punto di forza». Il tecnico preferisce non parlare di obiettivi di classifica: «Le squadre che fanno bene sono quelle che crescono settimana dopo settimana. Servono sacrificio, disponibilità e un gruppo unito, capace di affrontare insieme sia i momenti positivi sia quelli più difficili».

La Poggese si presenta ai nastri di partenza con un rinforzo dell’ultima ora: è Giuseppe Zampano, esterno classe 1993, giocatore di grande esperienza, con un passato tra i professionisti e presenze anche in Serie B con Venezia, Crotone e Reggiana. La classica ciliegina sulla torta dopo gli arrivi, tra gli altri, del portiere Narduzzo, del centrocampista Crema, degli attaccanti Calì e Righetti.

Tra i confermati c’è invece il bomber Tayo Akinbinu, che già scalpita. «Non vedevo l’ora di ricominciare. Adesso si fa sul serio. Il mercato è stato molto positivo e sono arrivati giocatori che potranno aiutarci. Dovremo essere un gruppo unito dentro e fuori dal campo e mettere il mister nelle migliori condizioni per lavorare. Solo con continuità, impegno e mentalità potremo fare un salto di qualità».

Definito il calendario delle amichevoli. I biancazzurri affronteranno sette test: si parte l’8 agosto contro la Primavera del Mantova, poi Fabbrico (14), Castelnuovo del Garda (19), Medolla (22), Mirandola (26), Suzzara (27) e Dinamo (30).

La rosa biancazzurra

Akimbinu Tayo 1994 A

Aldrovandi Simone 1994 D

Allushi Fiorello 2007 A

Battistini Filippo 2006 D

Bertozzini Andrea 1985 D

Boccalari Andrea 1998 C

Calì Christian 1999 A

Cenzato Alessandro 2000 C

Crema Andrea 1999 C

Diazzi Francesco 2005 D

Narduzzo Davide 1994 P

Righetti Nicolò 2000 A

Sanseverino Paolo 2006 C

Scaglione Vincenzo 2008 C

Sposato Matteo 2006 D

Tosi Federico 2002 D

Zaghi Davide 2005 C

Zampano Giuseppe 1993 C

Zanazzi Lorenzo 2002 C

Zorzella Cristiano 2007 D

Aggregati dalla Juniores

Bellotti Leonardo 2008 C

Cabrini Cesare 2008 P

Ennaami Adam 2008 A

Malagò Pietro 2008 D

Marchini Nicola 2008 A

Rapieri Leonardo 2007 A

Rossi Tommaso 2008 A

Russo Lorenzo 2007 C