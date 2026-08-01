Tamburello – E’ la vigilia di Ceresara-Solferino Cavrianese e Castellaro debuttano in Coppa Italia

Mantova La stagione del tamburello entra nel momento più caldo della stagione. Tra oggi e domani si alza il sipario sulle semifinali dei campionati maschili di Serie A, B e C, sui play off di Serie D e sulla prima giornata di Coppa Italia, che vede impegnate in questo weekend le squadre non coinvolte nella corsa allo scudetto. Un fine settimana ricco di appuntamenti che potrebbe indirizzare il finale di stagione delle formazioni virgiliane.

Serie A. I riflettori sono puntati soprattutto sul massimo campionato, dove domani alle 16 andrà in scena il derby tra Ceresara e Solferino nell’andata della semifinale. Una sfida dal fascino particolare che mette di fronte due delle realtà più solide del movimento. Il Solferino, campione d’Europa e secondo in regular season, parte con i favori del pronostico, ma il Ceresara ha dimostrato durante tutto il campionato di poter competere con chiunque e proverà a sfruttare il fattore campo per presentarsi con un vantaggio alla gara di ritorno del 9 agosto. Nell’altra semifinale si affrontano il Segno e la corazzata Dossena.

Oggi, invece, spazio alle prime partite di Coppa Italia. La Cavrianese sarà impegnata sul difficile campo dell’Arcene, mentre il Castellaro ospiterà il Bardolino, con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino nella competizione.

Serie B. Il Cereta è atteso domani dalla semifinale d’andata contro il Castelnuovo. Dopo una stagione di alto livello, la formazione collinare vuole compiere un altro passo verso la finale, consapevole dell’importanza di costruire un risultato positivo davanti al proprio pubblico prima del ritorno in programma l’8 agosto. L’altra semifinale è Fumane-Noarna, mentre Fontigo-Arcene e Cinaglio-Cavaion sono le due gare del primo turno di Coppa Italia.

Serie C. Domani sarà in campo il Ceresara nella semifinale del campionato, in trasferta contro il Sommacampagna. Oggi c’è Marco-Rilate e il Cereta debutta in Coppa Italia affrontando in trasferta il Grillano nella prima giornata della fase a gironi.

Serie D. Scattano oggi i play off con le gare della prima giornata dei triangolari. Nel girone 1, La Virtus Guidizzolo riceverà il Sabbionara (riposa il Settime), mentre nel gruppo 4 la Sordelliana sarà di scena sul campo dell’Arbizzano (riposa il Marco). Due sfide importanti per iniziare nel modo migliore il cammino verso lo scudetto.