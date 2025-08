Calcio Eccellenza – Poggese al via: ecco Aldrovandi e Lamkhanter

POGGIO RUSCO Ieri sera, agli ordini di mister Marco Goldoni, è iniziata ufficialmente la preparazione della Poggese, pronta a debuttare da neopromossa nel girone C dell’Eccellenza lombarda. Alcune assenze fisiologiche, un paio di giocatori ancora in ferie, tanto entusiasmo e voglia di misurarsi in una categoria che manca da circa vent’anni. Confermato il mister, la società ha invece visto un cambio al vertice: Andrea Prandini ha preso il posto di Armando Castellano alla presidenza, mentre Cristian Altinier è il ds. «Siamo gli ultimi arrivati in categoria – ha sottolineato Goldoni – e dobbiamo affrontarla con umiltà. È un campionato difficile, con squadre abituate a questi livelli. Evitiamo proclami: sarà il campo a parlare, dovremo dare tutti il massimo». Gli fa eco il bomber Davide Luppi: «Non ho mai giocato nell’Eccellenza lombarda, ma so che è un torneo tosto. Poggio mancava da tanto e vogliamo fare bene». Intanto il mercato regala le ultime novità: ufficiale l’arrivo del centrocampista Alessio Bottazzi dal Mantova, già annunciato nei giorni scorsi, e la chiusura della trattativa per il difensore Simone Aldrovandi. A sorpresa, ecco anche l’attaccante El Habib Lamkhanter.