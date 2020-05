Calcio Eccellenza – San Lazzaro, Valenza allontana le voci di fusioni: “Andremo avanti”

MANTOVA Il San Lazzaro aspetta il game over, ma ora la priorità è riservata all’attività delle piscine. «A fronte delle varie notizie, voci, ipotesi e supposizioni – dice il presidente Angelo Valenza con un comunicato – che leggo o che mi vengono riportate in merito a possibili cessione di titolo, movimenti di calciatori, ingaggi di dirigenti o conferme di allenatori attorno alla squadra di calcio di Eccellenza, comunico che l’unico problema di cui ci stiamo occupando al San Lazzaro in questo momento è quello connesso all’apertura del centro estivo. Oltretutto, la stagione sportiva 2019/20 è ancora nominalmente aperta. In ogni caso, in nome e per conto del CPC San Lazzaro, parlano il sottoscritto e, per specifici progetti, i tesserati della società delegati allo scopo». Con queste parole il presidente biancoceleste mette un freno a tante ipotesi che circolavano nei giorni scorsi. Prima dunque in casa SanLa su pensa a come aprire le attività della piscina, viste le attuali restrizioni dovute al coronavirus: «Il nostro pensiero – prosegue Valenza – è quello di poter garantire ai soci di passare in sicurezza i mesi estivi nel nostro centro e nelle nostre piscine». Un problema non da poco per un circolo importante come quello della San Lazzaro, che compie quest’anno 45 primavere e si trova a dover gestire una situazione che nemmeno le istituzioni governative contribuiscono a rendere più chiara.

«Al calcio pensiamo poco, anzi, direi che non ci pensiamo affatto in questo periodo – dice il presidente -. Tra l’altro, visto che l’inattività si preannuncia lunga, avremo tempo anche per pensare a cosa fare in vista della prossima stagione». Insomma, una fase di stallo piuttosto prevedibile per la società cittadina. Risulta anche un contatto con Marco Dalmaschio per il ruolo di direttore sportivo, ma le parti si sono ripromesse di sentirsi non appena la situazione sarà più chiara, con la chiusura definitiva dei campionati, che si spera sia il prossimo 20 maggio. Nel frattempo il SanLa resta in attesa, e molto probabilmente proseguirà la sua avventura in Eccellenza.