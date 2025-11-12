Calcio Eccellenza – Vetere: “La Poggese se la gioca con tutti”

Poggio Rusco A secco di vittorie da quattro turni, domenica la Poggese di mister Goldoni è tornata ai tre punti e l’ha fatto nel migliore dei modi: imponendosi contro un’avversaria sulla carta superiore al termine di un match giocato in modo pressochè impeccabile. Assoluto protagonista del 2-0 che i biancazzurri hanno rifilato alla Soncinese è Matteo Vetere, autore della rete del vantaggio, la prima del suo campionato: «Innanzitutto sono contento della partita che la squadra ha disputato – racconta l’attaccante classe 2004 arrivato dal Vigasio, formazione di serie D -. Abbiamo dimostrato grande personalità su un campo difficile e contro una compagine che merita la posizione che ha in classifica. Serviva una prova di carattere dopo alcune gare complicate e l’abbiamo data». Il primo gol nel torneo è la ciliegina sulla torta, come spiega Matteo: «Ammetto che lo aspettavo da un po’, ma non ci pensavo troppo. È arrivato quando doveva arrivare, l’importante è stato lavorare sempre per il bene della squadra. La gioa personale è grande, anche se la Poggese viene prima». Secondo la punta, i pochi punti raccolti nelle partite precedenti non devono suggerire che qualcosa si era inceppato: «La prestazione è sempre stata positiva, anche con la Pavonese. A Soncino ci siamo ripresi quanto non avevamo raccolto prima. Esistono quei periodi in cui gira male e i risultati faticano ad arrivare – continua Matteo -. Noi abbiamo comunque mostrato di essere all’altezza di tutti. Domenica siamo stati più cinici e siamo stati bravi a girare gli episodi a nostro favore. La continuità in campionato dipende da questo: se lavoriamo tutti duro per mettere in campo la prestazione migliore, limiamo i dettagli e miglioriamo partita dopo partita nella gestione dei momenti, i risultati saranno una naturale conseguenza».

La Poggese riceve alla prossima un Castiglione in crisi, per un derby che può dire tanto sul futuro di entrambe le squadre: «Loro arriveranno al Truzzi col dente avvelenato, disposti a tutto per fare punti – osserva Matteo -. Da parte nostra occorrerà tanta attenzione in più, per farci trovare pronti e non lasciarci sorprendere da un rivale ferito ma agguerrito». Un banco di prova importante, dunque, per i biancazzurri e i loro obiettivi: «Vogliamo arrivare alla salvezza il prima possibile. Detto questo – conclude – ragionando partita dopo partita possiamo anche lottare per altri traguardi. Il campionato è equilibrato e ci sono tante squadre concentrate in pochi punti. Nessuna ha dimostrato una superiorità netta sulle altre e anche noi possiamo giocarcela con umiltà. Per quanto mi riguarda, non sono ossessionato dal numero di gol e assist. Dopo un’annata per me tosta, voglio solo mettermi a disposizione dei compagni e giocare il maggior numero di partite, contribuendo al successo della Poggese».