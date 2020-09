Calcio a 5 Serie A – Mantova, ultimo colpo in canna: in arrivo il croato Danicic

MANTOVA Il Mantova Calcio a 5 è pronto a chiudere un altro colpo in entrata. Si tratta del 33enne croato Ante Danicic. Difensore roccioso, ha giocato tutta la sua carriera nel Dubrovnik e ha avuto anche un passato in Germania nel Futsalicious Essen. In Croazia fanno sapere che il croato, al termine della scorsa stagione, sembrava voler appendere le scarpe da calcetto al chiodo. Ma la chiamata di Despotovic, prossimo tecnico del Mantova, ha riportato nuovo entusiasmo e così il classe ’86 ripartirà da Mantova, nonostante qualche piccolo acciacco al ginocchio che però pare essere superato. Si attendono conferme dalla società, che pare davvero pronta ad annunciare l’ultimo tassello.

La rosa biancorossa si radunerà al NeoLù lunedì 14 settembre e da lì comincerà la preparazione in vista di una nuova stagione nel massimo campionato italiano di futsal. Nel frattempo, giovedì in Comune ci sarà la presentazione del main sponsor che si legherà alla società virgiliana per la prossima stagione. Il nome dell’azienda è ancora top secret. Quel che è certo è che sarà mantovana.