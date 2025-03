Calcio giovani – Mantova, Ndrecka ancora protagonista nell’Albania U17

MANTOVA Altri 90 minuti in Nazionale per Eros Ndrecka (nella foto), il capitano dell’U17 del Mantova. Il baby biancorosso, con la maglia dell’Albania U17, è partito titolare anche contro il Galles, match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Ed è rimasto in campo per tutta la partita. L’Albania ha perso 2-1 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Ndrecka si è comunque confermato un punto fermo della nazionale giovanile del suo Paese. Un’esperienza che porterà in dote alla rappresentativa U17 dell’Acm.