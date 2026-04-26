Fiamme in una legnaia, i vigili del fuoco evitano il peggio

ROVERBELLA Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13.15, nella frazione di Pellaloco, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un deposito in legno adibito a ricovero di attrezzature. L’allarme è stato lanciato alla Sala Operativa di Mantova, che ha inviato sul posto due squadre dalla sede centrale di viale Risorgimento.

I pompieri sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte, riuscendo in breve tempo a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi alle strutture vicine. Non si registrano persone coinvolte nell’episodio. Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio, attualmente al vaglio dei tecnici intervenuti sul posto.