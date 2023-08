Calcio giovani – Vacanze finite per l’Under 16 del Mantova

MANTOVA Dopo la Primavera e l’Under 17, è tempo di raduno anche per l’U16 del Mantova. Questo l’organico a disposizione dell’allenatore Matias Cuffa. Portieri: Moratello, Ferrari. Difensori: Fuscaldo, Negri, Lo Sole, Telotti, Mari, Procura, Yeboah, Cremonesi. Centrocampisti: Giordani, Ghirardi, Bassani, Andreani, Toma, Taraschi. Attaccanti: Camarda, Sandomenico, Marchetti, Abdi.

Vacanze agli sgoccioli anche per le altre giovanili biancorosse. Oggi si raduna l’U15 di Riccardo Nizzola, ultima formazione a disputare un campionato nazionale. Domani sarà la volta delle “regionali” U14 e U13, guidate rispettivamente da Mattia Bertoni e Davide Savoldo. Tra sabato e domenica toccherà alle Under 12, 11, 10 e 9. Sabato alle 16 a Castelbelforte amichevole della Primavera di Gabriele Graziani contro i pari età del Bologna.