Pallavolo serie B m – Gabbiano a Spezzano per altri 3 punti. Asolarem a San Marino, E’più rischia

Mantova Si gioca oggi la 21esima giornata nel girone C. Mancani. Con questa sono 6 i turni che mancano alla fine della regular season. Il Gabbiano, in vetta a punteggio pieno e mai sconfitto, è impegnato stasera a Spezzano (ore 18, arbitri Giulia Festugato e Silvia Giani di Bologna). Affronta il Malagoli che ha 25 punti e si trova al contempo in piena zona retrocessione. «Gara impegnativa come del resto come tutte quelle che il calendario ci riserva – afferma il diesse Stefano Melli – Siamo ospiti di un sestetto che deve far punti e dunque scenderà in campo per fare bella figura, cercare di cogliere il successo e infliggere la prima battuta d’arresto della stagione alla capolista».

Trasferta in terra straniera per la Kema Asolaremedello che a Serravalle di San Marino (ore 18.30, arbitri Erman di Modena e Virginia Tundo di Bologna) rende visita alla Promo Pharma. «Gara tutt’altro che facile quella che ci attende – afferma il vice Mutti – Il sestetto della Repubblica del Titano deve far punti per centrare la salvezza. Noi siamo reduci dal successo casalingo su Dual ma è risaputo che ogni gara fa storia a sè». Rientra Verità, assente Mattinzoli. Gara casalinga invece per l’E’più Viadana di Alberto Panciroli (che riprende il suo posto in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica), che al PalaFarina riceve l’Ama San Martino in Rio, stessi 35 punti (ore 18.30, arbitri Sara Galiuti di Taranto e Tavano di Bari). Caccia a punti preziosi per puntare al secondo o terzo posto per i play off. «Quella casalinga contro la compagine reggiana è una partita – afferma Panciroli – da affrontare con concentrazione e voglia di fare bene. Se vogliamo rimanere nei posti nobili della classifica non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma nemmeno farci spaventare».