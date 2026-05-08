Calcio giovanile: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE UNDER 19
1° turno play off, oggi ore 15
Orceana-Sporting Club
Poggese-Governolese
Andata play out, domani ore 15
San Lazzaro-UT Marmirolo
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
Finale, oggi ore 17 a Bentivoglio (Bo)
Viadana-Stella
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
1° turno play off, domani ore 10.30
Castiglione-Ciliverghe
Vighenzi-Pavoniana
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
1° turno play off, domani ore 10.30
Orceana-San Lazzaro
Sported Maris-Offanenghese
Andata play out, domani ore 10.30
Asola-Rapid Olimpia (a Casalromano)
JUNIORES U19 COPPA MANTOVA
1ª giornata (16 maggio)
Quistello-River
Castiglione-Castellana
Mantovana-Voltesi
Borgo Virgilio-Ceresarese
2ª giornata (19 maggio)
River-Suzzara
Castellana-Mantovana
Castiglione-Voltesi (20 maggio)
Borgo Virgilio-San Lazzaro
3ª giornata (23 maggio)
Suzzara-Quistello
Castellana-Voltesi
Mantovana-Castiglione (oggi 15.30)
San Lazzaro-Ceresarese
ALLIEVI U17 COPPA MANTOVA
1ª giornata (oggi ore 16)
Quistello-Rapid Olimpia
UT Marmirolo-Sporting Club (lunedì)
Polirone-Pegognaga
Castellana-Voltesi
Porto-Curtatone (domani ore 10)
2ª giornata (13 maggio)
San Lazzaro-Quistello
Pomponesco-UT Marmirolo
Borgo Virgilio-Polirone
Castellana-Curtatone
Porto-Voltesi
3ª giornata (17 maggio)
Rapid Olimpia-San Lazzaro
Sporting Club-Pomponesco
Pegognaga-Borgo Virgilio
Curtatone-Voltesi
Porto-Castellana
ALLIEVI U16 COPPA MANTOVA
1ª giornata
Quistello-River 0-3
La Cantera-S.Egidio S.Pio X 4-2
Polirone-B.Virgilio 2-2 (5-6 dcr)
San Lazzaro-Rapid Olimpia 2-0
2ª giornata
Poggese-Quistello 3-4
Mantovana-La Cantera 1-7
Borgo Virgilio-Cannetese 3-2
Marmirolo-San Lazzaro 1-1 (5-6 dcr)
3ª giornata (domani ore 10)
River-Poggese (lunedì)
S.Egidio S.Pio X-Mantovana(oggi 18)
Cannetese-Polirone (ore 9.30)
Rapid Olimpia-UT Marmirolo
GIOVANISSIMI U15 COPPA MANTOVA
Ottavi di finale
Pegognaga-Union Villa (oggi ore 16)
Porto-Piccoli Pirati (oggi ore 15)
S.Egidio S.Pio X-Quistello (lunedì)
San Lazzaro B-Serenissima (dom. 10)
San Lazzaro A-Sporting Club (lunedì)
Poggese-UT Marmirolo 0-4
Polirone-Union Colli (oggi ore 17)
Cannetese-River (domani ore 11.15)