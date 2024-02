L’intelligenza artificiale spiega come migliorare i servizi in città

MANTOVA L’intelligenza artificiale sembra davvero la nuova frontiera in molti campi della vita umana, ma può diventarlo anche nella gestione di una città come Mantova? Se lo chiede, e lo chiede all’IA, il referente della comunicazione istituzionale del Comune Arnaldo De Pietri, che vanta un lungo corso come consulente in strategie di comunicazione, media relations, personal branding. E le risposte, limitatamente all’ottimizzazione dei servizi, arrivano soprattutto negli ambiti della mobilità urbana, della sicurezza, della gestione personalizzata dei servizi sociali e in quella dei rifiuti.

«Non è che sono fissato con l’intelligenza artificiale – spiega De Pietri –, ma ammetto che la faccenda mi incuriosisce non poco. Dunque, mi sono chiesto come l’IA possa migliorare i servizi della pubblica amministrazione. Qualche idea me la sono fatta anche da solo, ma ho voluto porre questa domanda direttamente all’intelligenza artificiale. Ecco la domanda: “Dove una pubblica amministrazione può usare l’intelligenza artificiale per dare servizi migliori ai cittadini?”».

Articolata in 8 punti essenziali la risposta arrivata dal “cervellone” del web, con tanto di immagine creata ad hoc da Image Creator, proprio sulla base della domanda.

1. Chatbot (software che simula e elabora conversazioni umane, ndr) per l’assistenza ai cittadini: un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale può rispondere alle domande comuni dei cittadini in modo tempestivo e accurato, fornendo informazioni sui servizi comunali, orari di apertura, documentazione necessaria, e così via.

2. Sistema di gestione del traffico intelligente: l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per ottimizzare i semafori in base al flusso del traffico in tempo reale, riducendo i tempi di attesa e migliorando la fluidità del traffico.

3. Monitoraggio delle infrastrutture comunali: l’intelligenza artificiale può essere impiegata per analizzare dati di sensori e rilevare automaticamente i problemi nelle infrastrutture comunali come strade, ponti o edifici, consentendo una manutenzione tempestiva e preventiva.

4. Integrazione dei sistemi di trasporto pubblico: l’intelligenza artificiale può raccogliere dati sui flussi di passeggeri e le condizioni del traffico per ottimizzare gli orari e le rotte dei mezzi di trasporto pubblico, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.

5. Analisi dei dati e previsione: l’intelligenza artificiale può elaborare grandi quantità di dati provenienti da vari settori comunali, come l’assistenza sociale, per identificare tendenze, modelli e fornire previsioni utili per la pianificazione delle risorse.

6. Sicurezza pubblica avanzata: l’intelligenza artificiale può contribuire a rilevare attività sospette o situazioni di emergenza nelle telecamere di sorveglianza comunali, consentendo una risposta rapida e precisa per garantire la sicurezza dei cittadini.

7. Ottimizzazione della raccolta differenziata: utilizzando l’intelligenza artificiale, è possibile sviluppare soluzioni per ottimizzare i percorsi di raccolta dei rifiuti, prevenendo sovraccarichi o ottimizzando la gestione dei cassonetti in base alla capacità di riempimento.

8. Personalizzazione dei servizi comunali: l’intelligenza artificiale può aiutare a personalizzare i servizi comunali in base alle esigenze individuali dei cittadini, fornendo suggerimenti, informazioni e supporto dedicati a ciascun utente in base alle sue preferenze o necessità specifiche.