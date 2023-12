Basket serie C – Il San Pio X sbanca Casalmaggiore. Stings per la “vendetta” col Gussago

Mantova Il San Pio X vince a Casalmaggiore, 71 a 63, e resta in lotta per la prime tre posizioni. Seconda vittoria di fila per la squadra di coach Gabrielli,

Buon approccio da parte dei biancorossi, che già dal primo quarto riescono ad imprimere il ritmo giusto alla partita. Casalmaggiore prova a tenere testa ai virgiliani, ma deve scontrarsi con la loro grande intensità difensiva. Così, il San Pio X conduce l’incontro al 10’ sul 19-16. Nel secondo periodo, i mantovani aumentano le percentuali in attacco (anche grazie alla visione di gioco di Malagutti, preso di mira dagli avversari con diversi falli e contatti al limite) e riescono a prendere un primo margine importante nei confronti di Casalmaggiore, andando al riposo lungo in vantaggio 41a 36. Nel terzo quarto, il San Pio X riesce ad allungare sul +11, ma alcune palle perse di troppo e alcuni errori in attacco permettono a Casalmaggiore di rientrare parzialmente sul 45-53 al 30’. L’ultimo periodo è combattutissimo: i cremonesi ci credono e arrivano fino al -3, poi i canestri di Arici e Dalovic sono cruciali per dare la vittoria ai mantovani.

«Siamo davvero contenti – afferma coach Gabrielli – anche se abbiamo condotto praticamente per tutta la gara, è stata una sfida molto complicata in un campo difficile. Abbiamo terminato bene il 2023, ma dobbiamo ancora recuperare un po’ di terreno in classifica a causa delle brutte sconfitte rimediate con Somaglia e Soresina nelle scorse giornate. Terzo posto? Finché la matematica non ci esclude dalla corsa, continuiamo a crederci».

Per quanto riguarda le altre mantovane, il Viadana osserva il proprio turno riposo, mentre i Jb Stings saranno in campo oggi alla Tea Arena (ore 18) contro il Gussago. La prima della classe sogna la vittoria per chiudere l’anno al top e prendersi una rivincita contro l’unica formazione in grado di batterla nel girone d’andata.