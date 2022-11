Calcio – L’arbitro Francesco Passarotti debutta in Can D. Nuovo corso al via da gennaio

Mantova Dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi di calcio per tre mesi, è arrivato finalmente il momento per Francesco Passarotti di fare il tanto desiderato esordio in Can D, la prima Commissione Arbitrale nazionale. 26 anni, mantovano doc e figlio dell’ex Presidente della Sezione di Mantova, Luca, ora Componente del Settore Tecnico dell’Aia, dirigerà domani la gara di Eccellenza piemontese Briga-Alicese Calcio. Per Francesco è il primo importante traguardo di un percorso cominciato nel 2014, che lo ha portato a calcare i campi più difficili della Lombardia fino alla promozione in Serie D lo scorso mese di luglio. Lo sport è stato sempre parte integrante della vita di Francesco, calciatore del Curtatone in passato, ora arbitro ed in futuro professionista del settore vista la recente laurea conseguita in Scienze Motorie Sportive. Sale così a tre il numero degli arbitri mantovani in Serie D, dove già arbitrano da qualche anno Alessio Marra e Federico Olmi Zippilli. Il debutto di Passarotti arriva in coincidenza dell’esame di abilitazione di sette nuovi direttori di gara che andranno a rimpolpare la squadra di giovanissimi arbitri a disposizione dell’attuale Presidente della Sezione, Renato Riccio, che già annuncia la partenza di un nuovo corso arbitri a partire da gennaio (info mantova@aia-figc.it).