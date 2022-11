Calciomercato dilettanti – La Governolese su Todeschi e Corradini. Colpi Serenissima: Mazzocchi e Kadric

Mantova Si giocano domani le ultime gare dei campionati dilettantistici prima della riapertura del mercato. Che è già entrato nel vivo. Molte delle trattative dicembrine ruotano intorno ai movimenti della Governolese, attivissima sia in entrata che in uscita. La squadra mercato dei Pirati, guidata dal dg Dalmaschio, sta sondando la possibilità di riportare in rossoblù i terzini Corradini e Todeschi, che tanto bene stanno facendo in Prima all’Union Team. Come parziale contropartita, in giallorosso potrebbe andare il portiere Antoniazzi, che alla Gove è ormai chiuso dall’arrivo di Freddi. La sensazione è che la rosa rossoblù subirà un vero e proprio restyling, con tanti giocatori destinati a partire. Il Carpenedolo si è già mosso per avere Pernigotti e Rigon, quest’ultimo obiettivo anche del Suzzara (l’alternativa, più concreta, è il ritorno di Visioli dal Marmirolo). Gli intrecci tra Pirati e Zebre sono diversi: Solci potrebbe vestire il bianconero, mentre per Akinbinu alla Gove manca solo l’annuncio ufficiale, che non potrà comunque arrivare prima di giovedì con la riapertura delle liste. Il destino di Mazzocchi, l’altro giocatore messo fuori rosa a Suzzara, potrebbe invece essere diverso: è un pupillo di Tavernelli e Bizzoccoli e quindi l’approdo ai Pirati sembrava essere la soluzione più naturale, ma la Serenissima si è mossa con decisione e ora sembra essere in vantaggio sulla concorrenza. La parola “affare fatto”, in questo caso, è però ancora tutta da scrivere. Certo è che il club di Roncoferraro è determinato a rinforzare la squadra per tentare l’assalto alla Promozione e ha di fatto già chiuso per il ritorno di Kadric, esterno offensivo che ha giocato in biancazzurro prima della breve parentesi d’inizio stagione alla Governolese.