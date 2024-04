Pallavolo serie A3 – Il ds Artoni carica il Gabbiano: ”Domani a Macerata per fare la storia”

Mantova Mantova sta vivendo il suo momento di euforia sportiva. La squadra di calcio è tornata in B dopo 14 anni, ma anche il Gabbiano sta facendo sognare i suoi tifosi, risvegliando quell’entusiasmo che si era perso per la pallavolo nella quale vantiamo grande tradizione. Dopo aver vinto gara-1 con Macerata, nello spareggio che vale la promozione in A3, Gola e compagni ci riprovano domani in gara-2 nelle Marche. In caso di vittoria con qualsiasi punteggio sarà promozione; in caso di sconfitta, sempre con qualsiasi punteggio, si dovrà fare ricorso a gara-3 e la “bella” verrebbe giocata a Mantova al PalaSguaitzer. La squadra si sta preparando senza troppe pressioni perché in fondo è la Banca Macerata che deve vincere a tutti i costi, anche se si giocherà al Fontescodella (o Banca Macerata Forum), impianto canonico che sarà stracolmo di tifosi. Ci saranno anche quelli del Gabbiano che si stanno organizzando per sostenere i propri beniamini. Anticipa qualcosa su gara-2 il direttore sportivo Nicola Artoni: «Gara-2 sarà complicata principalmente per due motivi. Si gioca in un ambiente molto grande e con tanti tifosi per Macerata, ma anche i nostri si stanno organizzando. Ci stiamo preparando e siamo carichi a molla, anche se affrontiamo una squadra che ci aggredirà da subito per metterci pressione. Dovremo essere bravi a avere pazienza, sono loro a non avere margini di errore. Andremo a Macerata con la testa possibilmente libera, ma consapevoli di quanto abbiamo nelle nostre corde e partendo da 1-0. Servono impegno e voglia di non mollare mai dal primo all’ultimo pallone, soffrendo, come sappiamo fare. Proviamo a fare la storia».

Sergio Martini