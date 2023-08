Calcio Prima Categoria – Fantini: “Buon test col Suzzara. Il mio Porto è pronto per la Rapid”

PORTO MANTOVANO Mercoledì sera, a Tabellano, il Porto 2005 di mister Marco Fantini ha battuto 0-2 il Suzzara padrone di casa. Con le reti di Ndiaye e Bodano, i biancoblù si preparano al meglio in vista della sfida di Coppa contro la Rapid United. Domenica il match sarà disputato al “Comunale” di Porto Mantovano alle ore 16: «Vogliamo fare bene sia in Coppa, che in Campionato – dichiara il tecnico – . Con il Suzzara è stata una buona amichevole. I ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento sin dai primi minuti. In fin dei conti, però, sono tutte amichevoli che lasciano il tempo che trovano. Alla fine sono contento dell’atteggiamento propositivo messo in campo contro una buona squadra». Manca ancora qualcosa per migliorare la fluidità di gioco: «Sicuramente sì – dice – . C’è da lavorare su tante piccole cose, come la fase di possesso e non. Ma ripeto: l’importante era testare l’atteggiamento propositivo». Sulla stagione il mister così si esprime: «La vedo complicata. Sarà un campionato che non si vedeva da anni. Ogni partita sarà una battaglia, ma noi ci faremo trovare pronti. Dalle prime amichevoli, almeno cinque squadre sono tra le più attrezzate: Voluntas Montichiari, Governolese, Serenissima, Poggese e Sporting. Dai ragazzi mi aspetto tanta umiltà e voglia di sacrificio, soprattutto dai più esperti. L’obiettivo è migliorare la posizione dello scorso anno. Vogliamo stare nei primi cinque per centrare i play off». Per concludere… «Dei nuovi, un paio li conoscevo. Siamo stati compagni di squadra e, oltre a questo, li ho voluti perché conoscevo e apprezzavo il loro valore umano».