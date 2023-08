Calcio Promozione – Jacopetti: “Il San Lazzaro cresce bene”

MANTOVA È finito con sette reti il derby amichevole tra San Lazzaro e Serenissima. Al Migliaretto è andato in scena uno scoppiettante 5-2 finale. Tanti gol, spettacolo e divertimento per i supporter presenti sugli spalti. Ospiti apparsi in difficoltà con un evidente ritardo di condizione: ci sarà tanto lavoro da fare per mister Matteo Tenediniin vista dell’inizio del campionato.

Soddisfatto invece il tecnico del San Lazzaro Michele Jacopetti che non guarda, giustamente, al risultato finale, ma alla condizione dei suoi: «Mi interessava la prestazione della squadra, la condizione atletica e soprattutto non avere infortuni – dichiara – . I gol sono stati frutto poi di una buona prova generale che mi ha lasciato contento sotto alcuni punti di vista. Nonostante avessimo la squadra al completo da lunedì, abbiamo concesso gli unici due gol per errori individuali nostri. Siamo consapevoli di dover migliorare su queste piccole cose perché in fin dei conti, come dicevo prima, la prestazione è stata buona».

Che stagione sarà?

«Siamo solo all’inizio. Abbiamo cambiato molto, di conseguenza il lavoro da fare è tanto. Il nostro obiettivo rimane quello di arrivare a quota 35 punti per raggiungere la salvezza il prima possibile. Ovvio che una società come la nostra debba puntare a mantenere la categoria, poi in base all’andamento stagionale, vedremo se alzare o abbassare l’asticella».

Domenica inizia la Coppa Italia ed è subito derby col Suzzara…

«Sarà una partita complicata tra due squadre che sono in piena preparazione. Entrambe abbiamo cambiato tanto, quindi fare un pronostico ora è difficile. Non mi aspetto nulla di che. Noi cercheremo di mettere in campo ciò che stiamo provando, poi a fine gara tireremo le somme».

Come ha trovato i nuovi arrivati?

«Stanno lavorando bene e si sono messi a disposizione. Siamo cresciuti sotto l’aspetto della coesione di gruppo e ne sono molto contento perché lo scorso anno facevamo fatica. Alla squadra ho chiesto l’unione di intenti prima ancora della qualità del singolo. Dopo la Coppa, il 3 settembre giocheremo l’ultima amichevole con la Governolese al Migliaretto, forse alle 17».