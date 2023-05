Mtb – Southgardabike, Righettini concede il bis

Medole La Southgardabike Dryan si conferma sempre più classica di primavera. Anche quest’anno la manifestazione, che ha il suo cuore pulsante nella cittadina di Medole e vede impegnati dietro le quinte i dirigenti del Pedale Medolese, ha ottenuto il massimo dei consensi, sia tra gli atleti, oltre mille hanno animato le tre gare disputate ieri, sia tra gli addetti ai lavori e tra gli sportivi. Prima che salissero in cattedra i vari specialisti della mountain bike, e della specialità del Gravel, si è tenuta ieri mattina la cerimonia di partenza alla presenza, oltre a quella del patron della manifestazione Tazio Palvarini, di varie autorità istituzionali e del mondo delle due ruote. Tra loro l’onorevole Andrea Dara, il presidente della provincia Carlo Bottani, affiancato dall’assessore Mattia Di Vito, il sindaco di Medole Mauro Morandi, il presidente dell’Fci di Mantova Fausto Armanini, con il consigliere e responsabile del settore fuoristrada Luca Penitenti.

Al termine di tre momenti agonistici ricchi di spunti interessanti e di numeri di alto livello tecnico ad aggiudicarsi la 16ª Southgardabike Dryarn, per quel che concerne il percorso Marathon di 60 km e la sezione maschile, è stato Andrea Righettini dell’Olympia Factory Team, per il secondo anno consecutivo. Con lui sul podio sono saliti Alessandro Saravalle della Silmax Racing Team, 2°, e Cristian Cominelli della Cycling Cafè Rosti Racing Team, 3°. In ambito femminile ad esultare per la vittoria è stata Debora Piana del Team Cingolani che si è messa alle spalle nell’ordine Chiara Burato del Mentecorpo Cicli Drigani Pro Team e Jessica Pellizzaro del Team Cingolani. Per quanto riguarda il percorso GravelFondo, il successo lo ha conquistato Nicolò Ferazzo del TTeam; la piazza d’onore se l’è aggiudicata Cristian Conti del Barbieri mentre terzo si è classificato Paolo Chilese del Trevimac Bike Team. Sul gradino più alto del podio femminile, sempre per la specialità Gravelfondo, è salita Nicole D’Agostin dello Spezzotto Bike Team mentre il secondo posto è stato preda di Elisa Malavasi del Formigosa mentre terza è giunta Maria Elena Mastrolia dell’Extreme Racing Team. Il quadro di giornata si completa con i podi della gara middle, sulla distanza di 28 km. Tra i maschi vittoria di Fabio Motalli del Bike Evo, 2° Diego Ricca del Ciclimant’s e 3° Andrea Brunello del Feralpi; sul versante femminile alloro di Anna Negrisoli del Bike Adventure Team, seconda Simona Bazzoli del Flanders Love e terza Silvia Righetti dell’Mtb Santa Maria.

Paolo Biondo