Il cuore d’oro dei Giovani della Lega: donati generi alimentari ai bisognosi

MANTOVA – Prosegue l’attività della Lega Giovani, che ha recentemente aderito alla colletta alimentare solidale per aiutare i cittadini in difficoltà per l’emergenza Covid-19. Durante il flash-mob contro le politiche del governo Conte dello scorso 2 giugno, i militanti del Carroccio avevano raccolto generi di prima necessita quali pasta, riso, farine e scatolame. «Tutto il ricavato è stato consegnato alla Caritas di Mantova», fanno sapere Matteo Magnani, Alessandro Bondanza ed Eugenio Anceschi, rispettivamente coordinatore provinciale, segretario cittadino e consigliere comunale. «Ringraziamo i cittadini che hanno raggiunto il nostro gazebo di piazza Sordello compiendo un gesto molto importante per la comunità: donare qualcosa a chi sta soffrendo i disagi di questa difficile situazione economica». «Un progetto su scala nazionale che ha riscosso notevole apprezzamento anche qui a Mantova. Un’iniziativa – commenta il segretario provinciale della Lega Antonio Carra – fortemente voluta dai nostri ragazzi, scesi in piazza per aiutare concretamente le fasce più vulnerabili della popolazione». (ma.vin)