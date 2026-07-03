Calcio Serie B – Mantova, c’è la firma di Chinetti. In mediana occhi puntati su Lapo Deli

MANTOVA In casa Mantova erano attese novità in settimana per l’arrivo di volti nuovi. E così è stato. Ieri, dopo i vari Benaïssa, Silva, Tomasevic, Gemello e Gliozzi, ha firmato anche Federico Chinetti. L’attaccante di proprietà del Como è già arrivato in città per la firma e oggi, massimo inizio settimana prossima, verrà annunciato ufficialmente. Il classe 2005 si legherà ai biancorossi con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno. I vertici di viale Te vorrebbero però estendere il prestito ad un secondo anno. Il 20enne è cresciuto nelle giovanili dei lariani con la maglia dell’Under 17 con la quale ha disputato 17 partite, condite da 7 gol. Nella stagione 2022/23 passa in Primavera 2: 26 gare, 8 centri e 1 assist. Anno dopo anno il ragazzo nato a Varese si mette sempre più in luce, tanto da ritagliarsi qualche convocazione in prima squadra in Serie A. Nell’ultima stagione l’attaccante passa in prestito al Trento, in Serie C, e tra campionato e play off mette a referto 37 partite con 5 gol e 6 assist. Ora è pronto a tuffarsi in una nuova avventura a tinte biancorosse. Oltre al suo ruolo naturale di punta centrale, Chinetti può svariare in diverse zone del campo: da ala destra ad ala sinistra, passando per seconda punta ed esterno sinistro. Una duttilità che pochi giocatori possiedono e soprattutto un’arma in più per mister Modesto.

Ma la priorità del direttore sportivo biancorosso Brutti rimane sempre il centrocampista. Le tante voci di mercato che circolano intorno a Trimboli non trovano conferme dai piani alti di viale Te, in quanto non è arrivata nessuna chiamata. La società virgiliana è al lavoro per affiancargli un giocatore alla Kouda, rientrato al Parma dopo il prestito semestrale e destinato ad altri palcoscenici. Nei giorni scorsi, come riportato da La Voce di Mantova, sulla lista del ds è finito il mediano classe 2001 del Pisa Malthe Hojholt. Ma, da fonti vicine ai vertici, sembrerebbe che nel taccuino ci siano almeno un altro paio di giocatori. A partire dalla novità Lapo Deli, anche lui mediano e centrocampista, ma di proprietà della Fiorentina. Classe 2006, il 20enne mancino è cresciuto nelle giovanili della Viola fino alla convocazione da parte di mister Vanoli nell’ultima stagione sia in Serie A, che in Conference League. Titolare della Primavera della Fiorentina, Deli ha disputato nell’ultimo anno 35 match con 2 gol e 4 assist. Nel caso in cui la Fiorentina si sedesse attorno ad un tavolo per discutere del prestito, il Mantova punterebbe ad un diritto di riscatto.

Il mercato estivo è iniziato, entrando subito nel vivo. Le idee non mancano, così come i nomi per rinforzare al rosa. Ma assicurarseli, nonostante le tante richieste, è di certo un ottimo punto di partenza. In attesa che sia il campo a dare il giudizio.