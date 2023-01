Calcio Serie C – Mantova, c’è un “tabù piemontese” da sfatare

MANTOVA Il Mantova vuole un motivo in più per presentarsi caricato a molla domenica a Novara? Ci pensano i numeri. Spulciando negli almanacchi e nei cassetti della memoria, si scopre infatti che il Piemonte è tradizionalmente terra avara di soddisfazioni per la squadra biancorossa. Senza andare troppo in là nel tempo, e senza nemmeno scomodare la famigerata notte di Torino del 2006, la storia recente consegna il seguente dato: dal 2010 ad oggi, il Mantova ha disputato 19 partite sul suolo piemontese, vincendone solamente quattro. La percentuale è bassina: 21%. Non solo: l’ultimo di questi quattro successi risale ormai al 29 settembre 2013, con i biancorossi allenati da Sala a passeggiare 4-1 sul modesto Bra. Per il resto tante amarezze e qualche beffa.

Beffa, certo. Come quella dello scorso 27 novembre, ultima apparizione dell’Acm in Piemonte, nientemeno che all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus NG. Ne è uscito un 2-2 gonfio di rimpianti, vista l’autorete di Gerbaudo nei minuti finali, quando l’impresa sembrava a portata di mano.

Nello scorso campionato, con la stessa baby Juve (ma ad Alessandria), i biancorossi rimediarono un sonoro 3-0, mentre a qualche mese prima a Vercelli si salvarono per il rotto della cuffia, acciuffando l’1-1 nella nebbia a una manciata di minuti dalla fine.

Ma torniamo ancora più indietro nel tempo. Stagione 2015-16: sconfitta 1-0 a Cuneo e 0-0 ad Alessandria; poi un altro 0-0 a Cuneo nell’andata dei play out, preziosissimo finchè si vuole ma pur sempre un pareggio. Perfino la stagione 2014-15, costellata da buone prestazioni con Juric in panchina, ha riservato dolori in Piemonte: l’1-0 di Alessandria alla prima giornata ha addirittura portato all’esonero (poi rientrato) del tecnico croato; non meglio andò a Novara, altro ko per 1-0 in quello che rimane l’ultimo incrocio allo stadio Piola tra le due squadre. Nel 2013-14, come detto, c’è l’episodico successo di Bra, ma anche l’1-1 di Cuneo e la sconfitta 2-1 ad Alessandria. L’unica stagione col bilancio in attivo è la 2012-13, con le vittorie a San Giusto Canavese (campo neutro) col Valle d’Aosta e a Casale Monferrato, e la sconfitta nella solita Alessandria. Il quarto successo degli anni ’10 è arrivato a Valenza Po nel 2012, in una stagione che ha visto i biancorossi comunque battuti a Casale e Cuneo, e costretti al pari ad Alessandria. Per chiudere la rassegna, segnaliamo anche il rovinoso 4-1 rimediato a Cuneo nella poule scudetto di Serie D nel 2011.

Domenica al Piola il Mantova andrà a caccia dei tre punti: per continuare la risalita in classifica, conquistare la seconda vittoria di fila (mai successo finora) e, perchè no, sfatare il “tabù piemontese”. Le motivazioni si sprecano.