Calcio Prima Categoria – La Sere lancia la sfida all’Union Team. Tenedini: “Ci proviamo”

RONCOFERRARO La Serenissima ha prontamente riscattata la sconfitta di Sermide battendo, secondo pronostico, la “cenerentola” Nuova San Paolo e prosegue così l’inseguimento, spalla a spalla col Nuvolera, alla capolista Union Team, cui farà visita proprio nel prossimo turno. Per i ragazzi guidati da Matteo Tenedini è probabilmente l’ultima occasione per accorciare le distanze (il team di San Giorgio ha ora 6 punti in più) e riaprire la lotta per la promozione diretta.

«L’Union Team è in testa e merita il primato – afferma mister Tenedini – ha giocatori che conosco bene dai tempi del Curtatone e sono insieme da tanto. Nel ritorno ha già perso davanti al suo pubblico lo scontro diretto col Nuvolera, di sicuro farà di tutto per evitare un’altra sconfitta. Ma il campionato non vive e non si decide in una gara secca, è fatto di tante tappe e un lungo percorso. Il Nuvolera, a mio avviso, ha l’organico più forte del girone, ma l’Union Team è stato molto costante e merita il primato. Quella di domenica è senz’altro una gara importante, di quelle che le motivazioni vengono da sole: se facciamo risultato pieno, la lotta per la promozione diretta si riapre; se va male, pazienza, ci riproveremo eventualmente nei play off. A Sermide – conclude il mister – abbiamo avuto una giornata storta e può capitare. Dovevamo riscattarci e vincere, in qualsiasi modo, contro il San Paolo e ci siamo riusciti. Ora andiamo avanti per la nostra strada».