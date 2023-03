Rugby Top 10 – Viadana, addio al derby con Calvisano

VIADANA Quello disputato sabato al “San Michele” rischia di essere l’ultimo derby per il Viadana contro il Calvisano nel massimo campionato di rugby. Il club bresciano ha annunciato di non volersi iscrivere al prossimo Top 10 dopo che la situazione economica è peggiorata nel corso della stagione. E si tratta di un addio clamoroso, visto il prestigio della società che, con 7 Scudetti e 3 Coppe Italia, è una delle più vincenti del rugby italiano e nelle ultime annate è sempre rimasta al vertice delle competizioni. Adesso però è arrivato un epilogo tanto inaspettato quanto triste. L’assemblea dei soci della società giallonera, convocata per la nomina del nuovo organo amministrativo, decaduto dopo le dimissioni nelle scorse settimane di quattro consiglieri, ha deliberato di dar corso al disimpegno sportivo. La squadra bresciana dunque giocherà in serie B, se la seconda formazione riuscirà a essere promossa, o in C, se le cose rimarranno come sono ora. David Dal Maso, coach della cadetta, con ogni probabilità sarà l’allenatore dei gialloneri. Facile immaginare che molti dei giocatori attuali nella prossima stagione troveranno spazio in altre realtà di Top 10. «Spiace davvero – commenta il presidente del Viadana, Giulio Arletti – siamo solo a marzo per cui spero che qualcuno venga loro in aiuto sul piano economico e possano rivedere questa che ora sembra una decisione definitiva».