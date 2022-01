Calcio Prima Categoria – Sermide in campo, nel gruppo anche Villani

SERMIDE Tra le squadre di Prima Categoria, il Sermide è stata la prima a tornare al lavoro dopo le feste natalizie. Tutti gli atleti sono risultati negativi al tampone e si allenano agli ordini di mister Rampani, compreso Villani rientrato dall’infortunio. Il campionato dei biancazzurri ripartirà con la delicata trasferta a Verolanuova. «Sono abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti all’andata – dice il presidente Massarenti – abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma la squadra ha dimostrato che in questa categoria ci può stare. Sono convinto che nella seconda parte del torneo potremo migliorare la nostra posizione in classifica. Attendiamo a questo punto di sapere con certezza quando si potrà riprendere a giocare, sarà importantissimo farsi trovare subito pronti».