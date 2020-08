Calcio Prima Categoria – Vacanze finite per il Gonzaga, ora tocca a Porto e Sermide

MANTOVA Anche le mantovane di Prima Categoria si stanno via via mettendo in moto. Le prime sono state Marmirolo, Suzzara e Curtatone, già alla seconda settimana di preparazione. Ieri è stata la volta del Gonzaga, tornato in campo agli ordini di Davide Marmiroli. Tra i colpi di mercato dei biancazzurri, figurano Giarruffo e Rammairone; un altro innesto importante, stavolta in difesa, è senza dubbio Fornasari. Anche la preparazione del Gonzaga sarà ovviamente condizionata dai protocolli sanitari, ma il club ha deciso di partire ugualmente. Anche perchè, come dice Marmiroli, «i ragazzi scalpitano e hanno voglia di giocare, per recuperare il tanto tempo perduto».

Oggi la campanella suonerà per altre due compagini: Porto e Sermide. A dir la verità il Porto si è già radunato per la consegna del materiale ai giocatori e fare il punto della situazione sulla questione protocolli. La giornata odierna sarà dedicata ai test atletici, mentre gli allenamenti veri e propri cominceranno domani. I ragazzi di Merlin si presentano con una rosa rinnovata e ringiovanita, con più di un elemento interessante che potrebbe emergere lungo la stagione. Per quanto riguarda il Sermide, allenato da Reggiani, l’obiettivo è la salvezza. L’impianto vincente in Seconda è stato sostanzialmente mantenuto, Vertuani e Amarai sono due conferme importanti che faranno sentire il loro peso in fase realizzativa. A chiudere i raduni mantovani di Prima saranno il Viadana lunedì prossimo e la Serenissima il 7 settembre.