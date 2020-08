Pensionati artigiani, operativo lo sportello anti-truffa della Cna

MANTOVA – Un sostegno a tutto campo per i pensionati artigiani vittime di truffe o tentativi di raggiri da parte di farabutti tramite lo sportello anti-truffa della CNA. Il tema è caldo . CNA sul territorio vuole svolgere il ruolo di punto di riferimento informativo e di consulenza per i pensionati artigiani nel campo della sicurezza . Oggi, in un mondo che sommerge i cittadini di informazioni commerciali più disparate, i pensionati , i soggetti più fragile –sottolinea il portavoce della CNA, Franco Bruno- sono un facile bersaglio da parte dei truffatori. CNA ha istituito lo sportello anti -truffa -continua Bruno- come punto di riferimento utile ai pensionati nei cansi proprio per chiedere consigli e assistenza, anche in funzione preventiva con il supporto di un legale nei casi di contenzioso ed emotivo da parte di un psicologo . Gli anziani sono vittime quotidianamente di raggiri da farabutti in ogni campo: casi di donazioni a scopo fraudolento, per farsi consegnare oggetti di valore ,l’acquisto di merci o di beni, contratti telefonici svoltisi contro l’effettiva volontà dell’anziano o nel campo energetico, luce e gas , contratti di acquisto mai stipulati per enciclopedie , e via di seguito.