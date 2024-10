Calcio Primavera 3 – Super Allushi: tris del Mantova alla Pergolettese

SAN BENEDETTO PO Seconda vittoria consecutiva per la Primavera del Mantova, che sul campo amico di San Benedetto rifila un netto 3-0 alla Pergolettese e sale al terzo posto in classifica.

Partenza all’arrembaggio del Mantova che al 12’ è già in vantaggio. Stambolliu recupera palla e serve Zago che la alza per Allushi, poi nuovamente a Zago la cui conclusione non viene trattenuta dal portiere: per Allushi è un gioco da ragazzi spingerla in rete. Al 18’ la magica coppia si ripete ed è già 2-0: Zago recupera palla, entra in area, scarta l’avversario e mette in mezzo per Allushi che in diagonale spiazza il portiere con l’aiuto di una deviazione di Sari. Al 32’ incredibile occasione per Zago per il tris, ma l’attaccante manda incredibilmente alto. È un monologo biancorosso: prima Stambolliu e poi lo scatenato Zago sfiorano il tris, mentre al 45’ è Allushi a non arrivare per un soffio sul diagonale di Forante. Ancora Zago sale in cattedra: lotta a centrocampo, recupera due volte palla, serve Forante che vince un rimpallo e conclude, ma la palla finisce sull’esterno della rete. La ripresa è meno intensa, ma porta comunque il 3-0 di Allushi al 72’ sugli sviluppi di una carambola in area. I cremaschi chiudono in 10 per l’espulsione di Lecchi.

«Vittoria meritata – esulta Gabriele Graziani – . Mi è piaciuto l’atteggiamento. Le condizioni del campo non ci hanno agevolato nel palleggio, ma sono contento anche se dobbiamo lavorare ancora su parecchi aspetti». Sabato prossimo altro match casalingo, contro i vicentini dell’Arzignano.