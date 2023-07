Pellegrinaggio a Lisbona: domani i due gruppi di mantovani si incontreranno a Fatima

MANTOVA Oggi messa nella parrocchia di Salreu la mattina quindi nel pomeriggio funzione per 5mila fedeli ad Aveiro, domani pellegrinaggio a Fatima dove i 120 ragazzi partiti da Mantova domenica scorsa si congiungeranno con gli altri 260 che sono invece partiti venerdì scorso alla volta del Portogallo. Prosegue il pellegrinaggio organizzato dalla Diocesi di Mantova per la Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Lisbona a partire dal primo agosto. Il primo gruppo di ragazzi mantovani è arrivato in Portogallo mercoledì scorso ed è ospitato nelle parrocchie del distretto di Aveiro, con cui in questi giorni è stato celebrato il gemellaggio. Domani i giovani lasceranno Aveiro per proseguire il pellegrinaggio con una visita al santuario di Fatima. Qui verranno raggiunti dal secondo gruppo della diocesi di Mantova che domani mattina partirà dalla città spagnola di Leon dove ha fatto tappa oggi. Nel pomeriggio le due comitive partiranno infine alla volta di Silveira dove troveranno alloggio in parte presso delle famiglie e in parte presso palestre allestite per accogliere giovani provenienti da tutto il mondo per la Gmg 2023.