Calcio Promozione – Casalromano al via. Franzini: “Squadra da scoprire”

CASALROMANO Si raduna oggi, nel suo “quartier generale” di Isola Dovarese, il Casalromano. L’appuntamento è alle ore 18 per la distribuzione del materiale e poi tutti in campo per il primo allenamento stagionale agli ordini di mister Mauro Franzini, tornato in gialloblù dopo un paio di stagioni con alterne fortune. “Kaiser Franz” ritrova una squadra profondamente rinnovata, in particolare nel parco giovani. L’ultima new entry nella rosa si chiama Agmid Nour, classe 2002 (ce ne sono quattro nell’organico), centrocampista prelevato dalla Calvina. E proprio i giovani sono la principale incognita per il tecnico gialloblù. «Non hanno completato la scorsa stagione – spiega Franzini – significa che hanno meno esperienza nel loro bagaglio. Li dovrò conoscere e valutare, come del resto gran parte della squadra. Sono pochi i giocatori rimasti da quando c’ero io. Servirà un po’ di tempo per trovare la quadra», Ma il tempo, almeno quello, non manca visto che il primo impegno ufficiale del Casalromano sarà il 20 settembre, una settimana prima dell’inizio del campionato, nel match di Coppa Italia sul campo della Pavonese. Salvo imprevisti, naturalmente. La società ha predisposto tre amichevoli in questo lasso di tempo: mercoledì 2 settembre contro il Marmirolo, domenica 6 a Castiglione e giovedì 10 con l’Offlaga.

«Ai ragazzi – dice ancora Franzini – ho assegnato un programma di lavoro per arrivare preparati al raduno o, perlomeno, per levare un po’ di ruggine dovuta alla lunga inattività. Faremo una preparazione normale, la squadra è mediamente giovane e non dovrebbero esserci grossi problemi. Abbiamo un mese prima delle partite vere ma, come dicevo, servirà del tempo per conoscere bene le caratteristiche di tutti i giocatori e per valutare come mettere la squadra in campo».

Per quanto riguarda i protocolli, il Casalromano, come le altre società, attende istruzioni dal summit odierno tra i dirigenti del Crl e i delegati provinciali. E sempre oggi conoscerà le avversarie nel girone di campionato. «Ormai si parla più di protocolli e distanziamento sociale che di calcio – ha ribadito il presidente Claudio Leoni -. La situazione è molto confusa e anche noi speriamo arrivi presto un chiarimento. Intanto sappiamo che il 20 settembre ci aspetta in Coppa la Pavonese, una squadra molto forte. Quindi è meglio partire con gli allenamenti, ovviamente rispettando tutte le normative».