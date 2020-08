Atletica – Bellandi è d’argento nell’asta. Gambardella super negli 800

MANTOVA Si è conclusa con successo la “due giorni” dei Campionati Regionali Assoluti, Juniores e Promesse individuali e di staffette organizzati al Campo Scuola. Altri ottimi risultati per i mantovani in gara e tanti spettatori sulle tribune, come si è visto sabato al debutto della kermesse, con rigoroso rispetto del protocollo anti-Covid. Tra i risultati più eclatanti vi è quello dell’ex calciatore del Lecce Giulio Gambardella. Il portacolori dell’Atletica I Gonzaga è arrivato quinto nella gara degli 800 metri, ma terzo tra le Promesse, col tempo di 1:53.29. Questo crono gli permette di staccare il pass per gli Italiani di categoria che si terranno a Grosseto dal 18 al 20 settembre. Doveva limare di almeno un secondo il suo tempo di accredito di 1:56.16, ma lo ha letteralmente demolito, arrivando tra l’altro a un soffio dal podio assoluto. Ora, con il bronzo Promesse regionale al collo, a tutto gas verso gli Italiani. «Sono molto contento del tempo – afferma l’atleta dei Gonzaga – perché staccare il pass per i Campionati era il mio obiettivo. E ho fatto la gara così come l’avevo impostata con il mio allenatore. Un primo 400 veloce e poi ho gestito il secondo 400, vedendo che avevo già un ottimo crono. All’ultimo sul rettilineo mi ha superato un ragazzo e avrei potuto fare un ulteriore sforzo, ma ho evitato: l’importante era il tempo e stare sotto l’1:55». Tra meno di un mese la kermesse tricolore: «Punto alla finale. Al primo anno di atletica sarei già contento così». Ottimo risultato anche per l’astista Luisa Bellandi dell’Atletica Rigoletto. Al primo anno come Allieva, la sua misura di 3.20 le è valso il secondo posto assoluto. Si è piazzata quinta la compagna di squadra Anna Sedazzari con 2.50. Da applausi Filippo Gavioli (Rigoletto). Ha chiuso al quarto posto assoluto la gara del triplo, ma ottimo secondo (e argento) come Junior con la misura di 13.71, che è anche il suo nuovo personale. Nel martello terzo posto per Paolo Gaetti, altro alfiere in maglia giallonera, con 43.45. Doveva riscattarsi sulla sua distanza dei 200 metri, dopo la delusione dei 100, ma ieri Diego Marani non ha partecipato alla sfida. Non sentendosi in forma, sabato sera il portacolori dell’Atletica Riccardi Milano ha deciso di non correre. Buon 23.22 per Luca Mondini (I Gonzaga), terzo tra gli allievi in gara. Il successo è andato a Mame Moussa Ndiaye (Atl. Pianura Bergamasca) con 22.04. (c)