Calcio Promozione – Adesso è ufficiale: Franzini torna all’Asola

Mantova Lo avevamo preannunciato poco meno di una settimana fa, adesso la notizia ha i crismi dell’ufficialità: Mauro Franzini torna all’Asola. Si chiude una piccola telenovela estiva, legata all’ambìto tecnico mantovano, cercato da più parti, ma che ormai da una settimana sembrava appunto destinato al biancorosso. Da ieri sera, dopo gli incontri decisivi con Sporting Club e Asola, c’è l’ufficialità. A Goito, come vi abbiamo già detto nei giorni scorsi, ora potrebbe venire seguita una pista bresciana ancora non ben identificata. Ci sarà tempo e modo per parlarne.

«La trattativa è nata e si è sviluppata in pochi giorni – dice il direttore sportivo biancorosso Roberto Sandrini – dopo la separazione con mister Tavelli è stato naturale pensare ad un profilo come quello di Mauro, anche se sapevamo che un tecnico come lui è sempre cercato da numerose squadre tutte le estati. Alla fine c’è stata la comune volontà di ripartire insieme. Ma non c’erano accordi precedenti: Franzini si è preso il tempo per scegliere, e poi ha deciso di sposare il nostro progetto. Nei prossimi giorni cominceremo i colloqui con i giocatori, per capire quali sono le loro intenzioni e per far loro sapere quali sono le nostre proposte».

I primi nomi sui giocatori sono già iniziati a circolare: si parla di un interessamento per Peschiera, difensore della Castellana e Bovi, centrocampista dello Sporting, allenato proprio da Franzini nell’ultima stagione. «E’ normale – spiega Sandrini – che giocatori come questi possano fare al caso nostro, ma come hanno avuto contatti con noi li avranno avuti anche con altre società. Gli atleti mantovani di Promozione sono pochi ed è normale che ci sia concorrenza».

Potrebbe sbloccarsi a giorni la situazione tecnico a Marmirolo, dove l’argentino ex Mantova Matias Cuffa sembra essere la prima scelta della dirigenza neroverde, anche se il diesse Brentegani è in contatto anche con alcuni profili veneti per la sostituzione di Bizzoccoli, ormai destinato al Suzzara assieme a Marco Dalmaschio, che rientrerà nella compagine societaria. Ma i bianconeri sono intenzionati ad annunciarlo solo in un secondo momento. Intanto sono iniziati i colloqui per le eventuali riconferme dei componenti l’attuale rosa.