Formigosa e Castelletto Borgo: tour ecologico di Murari

MANTOVA Qualche criticità, ma positiva la situazione ecologica nelle frazioni di Formigosa e Castelletto Borgo a detta dell’assessore all’ambiente Andrea Murari che ieri con i consiglieri comunali Rosignoli e Bonaffini, l’ex consigliere Stermieri, e i responsabili del servizio verde di Mantova Ambiente Tommaso Chiarini e Franco Casari, oltre al vicecomandante della Polizia locale Luigi Marcone e la funzionaria Stefania Scalari hanno verificato in loco l’esame delle segnalazioni di abbandoni di sacchi lungo gli argini.

«C’è sicuramente molto da fare e il contesto è difficile, ma la direzione mi sembra quella giusta. A Castelletto abbiamo avuto avuto un riscontro generale positivo su rifiuti e manutenzione del verde, e soddisfazione da parte dei cittadini per le nuove telecamere» ha commentato Murari, che comunque ha registrato le richieste dei residenti che hanno accompagnato il suo tour nei quartieri.

È stato chiesto un dosso in strada Formigosa all’altezza delle ex scuole, più punti luce su via Gatti, una ciclabile da Formigosa alla città. È stato chiesto inoltre più controllo per via Vivanti, la più critica dal punto di vista del decoro. La presenza di sacchi abbandonati è stata segnalata soprattutto vicino all’autostrada e nelle aree di Valdaro e Olmolungo.