Calcio 2ª Categoria – Signorini: “La mia Voltesi è una mina vagante”

VOLTA MANTOVANA La Voltesi vuol essere la “mina vagante” della prossima Seconda categoria: i collinari hanno affidato la panchina a Oreste Signorini che torna in sella dopo un anno di inattività, in passato lo ricordiamo a Malavicina e Rodigo in Terza. «Il primo obiettivo è la salvezza – afferma Signorini -, poi vedremo, Alla Voltesi sarò solo il mister, nelle altre squadre dovevo occuparmi di più mansioni. L’ambiente mi ha già destato un’ottima impressione, sono motivato dopo l’inattività. Debutterò in Seconda Categoria da tecnico, metterò a disposizione dei ragazzi voglia di far bene e esperienza. Ho avuto modo di parlare con loro, li ho visti carichi e vogliosi di far bene. L’organico è completo: se capita qualche occasione, non ci tireremo indietro». La preparazione inizierà il 24 agosto.