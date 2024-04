Calcio Promozione – Beretta: “Asola, peccato. I play off erano alla portata”

ASOLA Obiettivo sfumato per l’Asola: i biancorossi di Mauro Franzini, col pareggio colto domenica scorsa a Marmirolo per 1-1 al termine del derby con l’Union Team di Alessandro Cobelli, hanno visto svanire le residue possibilità di accedere ai play off nel girone D di Promozione. Per centrarli sul filo di lana, contenendo entro i nove punti il distacco da Cellatica e Vighenzi, le due bresciane in vetta, a quota 60, dovrebbero perdere con Borgosatollo e Cividatese, mentre i biancorossi, al momento staccati di dodici punti dovrebbero battere domenica prossima nell’ultimo turno del ritorno allo Schiantarelli il San Lazzaro: «Il discorso playoff ritengo sia ormai chiuso – osserva il difensore Luca Beretta -, non credo che Cellatica e Vighenzi usciranno dal campo sconfitte, quindi sono quasi nulle le possibilità di raggiungerle. Dobbiamo recriminare per i molti punti persi per strada: in alcune occasioni potevamo fare meglio, siamo stati severamente puniti ad ogni minimo errore, mentre da parte nostra facevamo fatica a sfruttare quelli degli avversari. Eppure, in questa stagione, non ho visto nessuna squadra metterci sotto, per dire che ai play off potevamo pure arrivarci. Ed è per questo che sono molto triste e rammaricato per come è andata. Personalmente ci credevo molto, ma è finita così: la responsabilità è di tutti».

Domenica prossima si chiude la stagione regolare, davanti al proprio pubblico, sarà derby col San Lazzaro. «Sia chiaro: vogliamo i tre punti – prosegue Beretta -, la società lo merita, lo dobbiamo anche al presidente Massimo Tozzo che domenica scorsa ha perso la mamma: sarebbe bello vincere per dedicargli il successo. Il derby con i cittadini sarà comunque una gara difficile e tosta: loro non sono ancora salvi e venderanno cara la pelle». Infine un breve accenno all’altro derby, quello col Marmirolo: «L’Union era già sicura della salvezza – conclude il difensore -, spettava a noi fare la partita, ma non siamo riusciti a trovare le forze giuste per vincerla. Il caldo ha influito: noi siamo stati poco lucidi e senza la necessaria cattiveria per farcela. Ci abbiamo provato ma non è andata come si sperava».