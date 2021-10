Rugby giovani – Viadana U19, debutto amaro

VIADANA Weekend di sfide e divertimento per le Under 19, 17 e 15 del Viadana. Il Franciacorta supera i gialloneri per 13-10. Queste le parole di coach Giorgio Bronzini: «Come prima di campionato, sicuramente ci lascia un po’ di amaro in bocca. Spero che sia un insegnamento per i nostri ragazzi di non lasciar niente per scontato. Stiamo affrontando un bel percorso di crescita; in difesa credo stiamo consolidando il lavoro fatto durante gli allenamenti. In partita siamo riusciti a creare parecchie opportunità che purtroppo non abbiamo concretizzato al meglio. Mi ritengo soddifatto dell’impegno dei i nostri ragazzi. Testa alla prossima sfida». Nell’U17 a Casalbellotto il Viadana è stato battuto 12-13 dal Valorugby, mentre l’U15 a Modena ha vinto 15-37. Il commento dell’allenatore Marco Rizzi: «I ragazzi sono tornati finalmente in campo e c’era tanta voglia di giocare per potersi confrontare con un’altra squadra. Ringraziamo il Modena Rugby per l’invito e per la possibilità che ci ha dato. Abbiamo messo a frutto il lavoro di questo mese e mezzo; si sono viste cose molto positive sia in attacco che in difesa ed altre sulle quali dover porre l’attenzione già dal prossimo allenamento, in vista della partita di domenica col Cus Ferrara».