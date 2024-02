Calcio Promozione – Buzzacchero: “San Lazzaro, con l’Orsa due punti persi. Riscattiamoci”

MANTOVA C’è grande amarezza in casa San Lazzaro per la vittoria sfumata al 91’ contro l’Orsa. «L’avevamo incanalata bene – racconta Daniele Buzzacchero, autore del primo vantaggio – . Poi abbiamo perso palla in uscita e ci hanno fatto gol. La ripresa è iniziata come la partita: gol di Del Bar e gara apparentemente in discesa. Ma nei minuti finali si sono riversati nella nostra area, strappando il 2-2. Due punti lasciati per strada – prosegue – . Ma ci sta perché in campo ci sono anche gli avversari. Peccato, avevamo già fatto la bocca a tre punti fondamentali in chiave salvezza. E’ comunque un buon punto ottenuto in trasferta contro una squadra che secondo me lotterà per il vertice». Domenica al Migliaretto derby col Suzzara: «C’è voglia di riscattare l’andata: loro non sono gli stessi dell’andata, ma guai a sottovalutarli. E’ importante ripartire senza commettere gli errori di domenica. Loro non molleranno e faranno di tutto per metterci in difficoltà». Classifica alla mano, la squadra di Borgo Angeli occupa la nona posizione con 22 punti, ma… «Potremmo avere qualche punto in più – afferma – . Abbiamo avuto un momento di difficoltà iniziale, ma dalla gara con il Marmirolo, sino ad oggi, ci siano stati dei netti miglioramenti. Gara dopo gara abbiamo acquisito autostima: l’appetito vien mangiando». Al San Lazzaro ennesima avventura mantovana per il giocatore veronese «Mi sono affezionato al calcio mantovano. Lo scorso anno, dopo aver vinto la Prima con l’Union Team, ho cambiato aria per differenti vedute e ho seguito i miei amici Corradini, Negrini e Capucci. Qui abbiamo trovato un gruppo meraviglioso che lotterà fino alla fine».