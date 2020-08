Pallavolo serie B – Gabbiano, Zanini parla già da leader: “Faremo un campionato al top”

MANTOVA Veronese di Lazise, Matteo Zanini è uno dei volti nuovi del Gabbiano Top Team per il prossimo campionato di serie B. Il curriculum è di tutto rispetto. Ha fatto parte, infatti, del roster del Marmi Lanza Verona in A1, ha quindi giocato prima a Villafranca e poi a Isola della Scala, in B2, successivamente con la seconda squadra della Calzedonia Verona in serie B, quindi Ortona in A2 e nell’ultima stagione in A3 con i trevigiani del Motta di Livenza. Si tratta, insomma, di un rinforzo di lusso per il Gabbiano. «Giocando a Mantova mi avvicino a casa – spiega il nuovo centrale del Top Team – passare dall’A3 alla B potrebbe sembrare a prima vista un declassamento, ma per quanto mi riguarda non è così, considerato che arrivo in una compagine ambiziosa, che molto bene ha fatto nella passata stagione. E che, sono convinto, possa recitare un ruolo di primo piano anche nel prossimo campionato. Molti giocatori sono stati confermati e la rosa, già di buona qualità, è stata rinforzata con innesti mirati».

«Nel Gabbiano – prosegue Zanini – ritrovo molti atleti che già conosco, come Catellani, Peslac, Squarzoni e Sasdelli, il secondo palleggiatore Pedroni ha militato nella seconda squadra del Verona. Devo ancora venire a Mantova, penso di farlo a breve. In attesa del nuovo palazzetto dello sport, cercheremo di trasformare in un fortino l’impianto di Cerese, cercando di coinvolgere più gente possibile».

Il 26enne centrale veronese, come dicevamo, viene dall’esperienza in A3 col Motta di Livenza nel campionato, come è noto, interrotto e di fatto annullato dall’emergenza sanitaria. «Si è trattata – racconta – di una bella esperienza, della quale sono soddisfatto. Il nostro palasport era piccolo ma c’erano sempre tanti tifosi a sostenerci quando giocavamo in casa. L’A3 è certamente un buon campionato, con squadre di livello. Potrei sbagliarmi, ma credo comunque che una buona formazione di serie B potrebbe fare la sua dignitosa figura nella categoria superiore». «Ora – conclude Zanini – è tempo di pensare alla mia nuova squadra. Tutta l’esperienza che ho accumulato nella mia carriera la metterò al servizio del Gabbiano e dei miei compagni. Vedremo in quale girone saremo inclusi e quali saranno le nostre avversarie. Ma, come dicevo, sono sicuro che potremo recitare un ruolo da protagonisti nella prossima stagione».