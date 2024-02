Basket Serie A2 femminile – Cristiana Petronio: “San Giorgio, cavalca l’entusiasmo”

SAN GIORGIO Momento magico per il MantovAgricoltura. Domenica scorsa contro il Selargius è arrivata l’ottava vittoria consecutiva. E già si punta alla nona, dopodomani sull’ostico parquet di Broni. Un successo consentirebbe alle biancorosse di agganciare a quota 22 punti le pavesi.

«La partita contro Selargius – spiega Cristiana Petronio, 4 punti a referto domenica scorsa – era una sfida fondamentale per quello che è il nostro cammino in questo campionato. Il dato da sottolineare è che siamo riuscite fin da subito a impostare il nostro ritmo, tanto in attacco quanto in difesa. Inoltre, è stata una vittoria corale in cui tutte quante abbiamo dato un contributo per il raggiungimento del risultato finale»

Il match di domenica col Broni, quarto in classifica con 2 punti in più rispetto al MantovAgricoltura, diventa uno scontro diretto. «Sarà un’altra battaglia – dice ancora Cristiana – . La loro squadra è composta da giocatrici molto esperte e talentuose, le armi a loro disposizione sono sicuramente molte. Credo sarà importante per noi cavalcare l’onda dell’entusiasmo e approcciare la partita nei migliori dei modi fin dai primissimi secondi». Ma qual è la ricetta segreta per ottenere otto vittorie consecutive? «Il fatto è che siamo un gruppo di persone e di atlete che stanno bene insieme sia in campo che fuori. Questa è la nostra forza. Stiamo lavorando moltissimo, in modo da non lasciare niente al caso, con l’obiettivo di migliorare insieme giorno per giorno il modo in cui collaboriamo dentro al campo di gioco, curando anche l’importante aspetto difensivo». E i risultati sono arrivati.