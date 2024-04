Calcio Promozione – Buzzacchero: “San Lazzaro, tutto nelle tue mani. Dobbiamo salvarci ad ogni costo”

Mantova O la va o la spacca. Dopo l’inopinata sconfitta con il Borgosatollo che l’ha rispedito in zona play out, al San Lazzaro non resta che vincere le ultime due partite per sperare di salvarsi senza fare gli spareggi. «E’ stata una giornata storta – afferma l’attaccante Daniele Buzzacchero – venivamo da due vittorie e un pareggio che ci avevano permesso di risalire la china. E’ bastata una sconfitta per riportarci in zona rossa. Siamo stati puniti da due episodi, Oramai è andata, è inutile continuare a rimuginare». «Ci aspettano due finali – prosegue Daniele – dipende tutto da noi. Abbiamo il destino nelle nostre mani e dovremo dimostrare di valere la categoria. Quando si perde c’è poco da recriminare, dobbiamo buttarci a capofitto nelle prossime partite, essere positivi e dimostrare il nostro vero valore».

Domani c’è la sfida casalinga contro lo Sporting Brescia, matematicamente salvo grazie al punticino ottenuto nel recupero di mercoledì a Vobarno. «Conta solo vincere – dice Buzzacchero – abbiamo preparato il match nel migliore dei modi, le motivazioni possono fare la differenza. Chi ha più fame e cattiveria di solito la porta a casa. Ecco, noi dovremo scendere in campo con questa mentalità». «Ogni anno qui si lotta per non retrocedere – conclude – nella scorsa stagione il San Lazzaro aveva concluso il campionato con gli stessi punti che abbiamo ora (32 ndr). Possiamo farne altri sei se tutto andrà come deve, e questa cosa per noi è un ulteriore motivo per dimostrare che siamo migliori degli scorsi anni. Il livello si è alzato, c’è ancora grande equilibrio sia tra le prime che tra le ultime. Noi faremo di tutto per raggiungere la salvezza, costi quel che costi». (Sem)