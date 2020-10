Calcio Promozione: Casalromano-Sporting, è di nuovo derby

MANTOVA Domenica prossima è di nuovo derby: a Casalromano i gialloblù di mister Mauro Franzini ospiteranno lo Sporting Club di Alessandro Novellini. Stati d’animo opposti per le due compagini mantovane. In crescita i ragazzi di patron Leoni, che sono reduci da una vittoria di grande prestigio a Ome, mentre i goitesi arrivano da due sconfitte consecutive, pur in presenza di buone prestazioni, contro due squadre ambiziose come Pavonese e Ospitaletto.

«Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che ha fatto molto bene nelle ultime stagioni, e quest’anno ha aggiunto ancora qualche tassello – dice Franzini, che in estate era stato in predicato di passare proprio allo Sporting -. Novellini poi è un tecnico preparato, che sa il fatto suo. Sappiamo che per salvarci dovremo un po’ soffrire, ma se ci metteremo impegno e abnegazione potremo fare bene anche con i goitesi, portando a casa magari un’altra vittoria. Certo, avremo qualche assenza e per noi è sempre un problema. Rinforzi? La società sta facendo il possibile. Come sapete abbiamo perso Buoli che per noi era un giocatore importante». Fuori causa sicuramente Calzoni e Tonini, acciaccati ma recuperabili Brentonico, Zaglio e Bilal.

«Come sempre sul campo del Casalromano giocheremo una battaglia – ribatte Novellini -. Il loro campo è piccolo e molto particolare. Arrivano da un successo che li ha galvanizzati e dunque sarà ancora più dura affrontarli. In panchina poi c’è un allenatore come Franzini, un vero maestro di calcio in queste categorie. Non ce ne sono molti con la sua esperienza». «La serie negativa? Non sono preoccupato – prosegue Novellini -, Pavonese e Ospitaletto hanno qualcosa più di noi e abbiamo fatto l’errore di concedere loro ciò che non dovevamo: è stato fatale. Ma le prestazioni ci sono state, e questo mi conforta. I ragazzi in allenamento si impegnano alla morte, andremo a Casalromano giustamente arrabiati e con la voglia di fare risultato: vogliamo tornare al successo».

In casa goitese out Beretta, Mutti e lo squalificato Beduschi. Tutti gli altri sono arruolabili.