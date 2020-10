Pozzanghere come voragini. Gelati: “Ci lavoriamo, ma costi alti”

SAN SILVESTRO – Strade e ciclabili allagate a San Silvestro e Levata: questo quanto lamentato ieri, a causa della pioggia, da diversi cittadini di Curtatone che subito hanno puntato il dito contro l’amministrazione comunale chiedendo al più presto un intervento. Lavori su cui Corte Spagnola sta già lavorando seppur tra mille difficoltà legate anche al costo che richiederebbero gli intervento.

Un’auto, con a bordo una donna e la figlia piccola, sarebbe rimasta bloccata in una grossa pozzanghera tanto che sarebbe stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il “salvataggio”. Questo all’altezza della ciclabile nei pressi del cimitero di San Silvestro. «Parliamo di un punto dove da anni è presente un problema – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luigi Gelati, interpellato sulla questione – che non si riesce a risolvere. Un tempo lì c’era un fosso che poi, con i lavori agricoli, è scomparso». Un problema che si potrebbe risolvere con un intervento alle fognature che sarebbe, però troppo dispendioso per le casse del Comune. «Si è pensato di creare un fosso ma ci sarebbero problemi di pendenza – continua Gelati -. Faremo ulteriori sopralluoghi: abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini».

Problema analogo quello segnalato davanti all’ingresso della Primaria di Levata dove, per entrare, i bimbi sono costretti a scavalcare una grossa pozzanghera (o in alternativa a bagnarsi non senza preoccupazione dei genitori in un periodo in cui, oltrettutto, i sintomi influenzali sono temuti). «Purtroppo – spiega l’assessore – a causa dei nuovi percorsi d’entrata per il Covid si è costretti a passare per aree non ad hoc. Abbiamo fatto un sopralluogo per ovviare a questo incoveniente». Verifiche sono comunque state effettuate in tutte le aree critiche segnalate.