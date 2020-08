Calcio Promozione – Castellana pronta al salto di qualità

CASTEL GOFFREDO Inutile nasconderlo: la Castellana nella prossima stagione reciterà un ruolo da favorita nel campionato di Promozione. Pochi mirati innesti per la compagine biancoceleste, ma sufficienti per mettere i goffredesi tra le squadre in lizza per i play off. A mercato finito ne parliamo con il manager Alessandro Cobelli.

«Nella scorsa stagione abbiamo cambiato molto, con innesti sia nel mercato estivo, sia in quello invernale – spiega -, dunque abbiamo fatto soltanto pochi ritocchi dove serviva. Ha lasciato per motivi di lavoro Bonizzi e noi abbiamo preso due portieri di livello come Gollini e Lancini, è andato via Mironi per fine prestito e abbiamo preso un pari ruolo e un pari età come Bonometti. Infine è arrivato un centravanti di spessore come Piras». Ma le novità non sono finite qui, anche perchè tecnicamente non sono… novità.

«Avremo un Cortesi in più, visto che l’anno scorso non aveva mai giocato, Martino Olivetti ha saltato quasi tutta la stagione per infortunio, Arduini ha recuperato lentamente dagli acciacchi dell’anno prima, mentre Pini, Viola e Bravo, arrivati nel mercato di riparazione, hanno fatto in tempo a giocare soltanto poche gare con noi. Dunque tante potranno essere le soluzioni in più». «Adesso la rosa è bella completa, abibamo promosso tanti dei nostri giovani del settore giovanile in prima squadra. Anzi, a parte Bonometti possiamo dire che tutti provengono dal vivaio. Speriamo che i ragazzi diano quel contributo in più che ci permette di andare a pieno regime sin dall’inizio. Speriamo inoltre che presto si sappiano delle novità importanti sui protocolli, altrimenti sarà dura cominciare. Noi siamo attrezzati a partire già il 17, visto che i nostri spogliatoi permettono il distanziamento. Ma per giocare occorre un aggiornamento normativo che ad oggi non c’è». Un cenno alle avversarie: «Carpenedolo in pole – dice Cobelli – se non sarà ripescato, ma anche Ospitaletto e Sporting non saranno da meno. Noi proviamo a giocarcela con tutte». Queste le amichevoli: 22 agosto in famiglia, il 29 col Suzzara, 2 settembre con la Ceresarese, il 5 derby col Castiglione.