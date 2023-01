Cinquemila persone in piazza: successo per il ritorno del burièl

REVERE (Borgo M.no)Cinquemila persone con il naso all’insù ad ammirare uno spettacolo piromusicale di grande suggestione: alla fine la magia del burièl di Revere è tutta qua, nel sapere radunare una folla dai numeri impressionanti per un evento che – nella sostanza – si ripete con una formula consolidata negli anni. Ma, quest’anno, il falò della Befana reverese, organizzato come sempre alla perfezione dalla Pro loco, aveva anche il sapore di un ritorno a quella normalità che era stata pesantemente compromessa dalla pandemia. Un evento dunque atteso e partecipato oltre ogni più rosea previsione, da tante persone provenienti da tutto l’Oltrepò e anche dalle province limitrofe.

Il copione principale era il medesimo, con lo spettacolo piro-musicale e lo spettacolare incendio della torre antistante palazzo Ducale. Quindi il rogo della “vecchia” e tante iniziative di contorno: tra di esse l’arrivo della Befana in sidecar, tanto per adeguare la vecchietta che porta i doni ai tempi moderni. (nico)